Пока Заворотнюк не видит: Петр Чернышев засветился на публике с другой женщиной

В последнее время все внимание прессы приковано к семье Анастасии Заворотнюк. Известно, что уже долгое время актриса борется с онкологией, вот почему все ее родные и близкие тщательно скрывают звезду «Моей прекрасной няни» от назойливых журналистов. Теперь даже любая информация о ней или ее родственниках вызывает ажиотаж. К счастью, на днях супруг Заворотнюк подарил публике настоящий информационный повод.

Дело в том, что Петр Чернышев перестал выходить в свет после заболевания возлюбленной. Однако вчера фигурист сделал исключение и появился на мероприятии в центре Москвы с известной женщиной. Речь идет про Олимпийскую чемпионку Татьяну Навку.

Светская львица никогда не скрывала своей помощи и поддержки в адрес Петра. Вот почему она помогает избраннику Анастасии с заработком, доверяя ему многие свои проекты.

Так, вчера Навка и Чернышев представили москвичам шоу «Байки русской балалайки».

Ранее мы писали о том, что 26-летней дочери Заворотнюк может грозить опасный недуг. Подробности читайте в этой статье.