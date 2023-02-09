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15:37, 09 февраля 2023
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«Имеется онкологическая наследственность»: 26-летней Анне Заворотнюк грозит опасный недуг

Дерматолог Мухина предостерегла 26-летнюю Анну Заворотнюк от опасного заболевания.

«Имеется онкологическая наследственность»: 26-летней Анне Заворотнюк грозит опасный недуг

Фото: Из профиля Instagram* Заворотнюк (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Уже долгое время все поклонники Анастасии Заворотнюк пристально следят за новостями о ней. Ни для кого не секрет, что актриса борется с онкологией. Однако в эксклюзивной беседе с порталом PopCornNews дерматолог Марият Мухина сообщила о том, что и дочери Заворотнюк может грозить опасность.

Почти всю зиму Анна вместе со своим избранником находится в Дубае. Девушка постоянно загорает, посещает пляж и ходит под солнцем в открытой одежде. Вот почему в ее личном блоге сейчас много фотографий, на которых она демонстрирует ровный загар и лицо с веснушками. Эксперт предупредил: с «онкологической наследственностью» Заворотнюк избыток солнечных ванн может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Избыток меланина — это фактор онкологической настороженности. Нарушение его выработки может вызвать атипические клетки, вплоть до меланомы. Ане обязательно нужно делать паспорт кожи. Может потребоваться лечение», — резюмировала Мухина.

Ранее Анна Заворотнюк раскрыла секрет своей больной матери. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Заворотнюк (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:PopCornNews
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#Анастасия Заворотнюк
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