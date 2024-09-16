«Пока вообще об этом не думаю»: певец Дмитрий Колдун дал редкий комментарий о семейной жизни и детях

Певец Дмитрий Колдун редко делится подробностями своей личной жизни, однако недавно сделал исключение. В интервью WomanHit.ru исполнитель хита «Корабли» раскрыл, как проводит время с детьми, и высказался об их будущем.

Сейчас дети Дмитрия Колдуна учатся в его родном Минске. По признанию артиста, из-за большого количества концертов он стал «все реже и реже» видеться с сыном и дочерью, но старается проводить с ними «максимум времени, пока есть возможность, и пока тепло». Так, дети любят играть с ним в шахматы.

«Если говорить об их увлечениях, то они очень любят со мной играть в шахматы. Иногда даже могут поссориться из-за того, кто из них будет со мной играть первым. Пока еще обыграть меня у них не получается, но это дело времени», — поделился Дмитрий Колдун.

Что касается будущего детей, то певец признался, что «пока вообще об этом не думает». Дмитрий Колдун считает, что они сами должны решать, кем стать. Артист признался, что его «никто не заставлял кем-то быть», а его родители предоставили ему возможность попробовать себя в разных направлениях.

«Мои родители прекрасные педагоги. Вся прелесть их воспитания заключалась в том, что они никогда на меня не давили. Мне кажется, настоящий педагог должен давать выбор. Поэтому мне родители предлагали изучать разные направления. Например, мне была интересна медицина — меня отправили в медицинский класс. Потом мне захотелось стать химиком, и мама наняла мне репетитора», — рассказал певец.

Победитель реалити-шоу «Фабрика звезд-6» отметил, что «всегда был инициативен», и хотел бы развить такое же качество в детях, «чтобы они могли сами себя организовывать».

Напомним, Дмитрий Колдун с 2012 года состоит в браке с Викторией Хамицкой. У супругов двое детей — 11-летний Ян и 8-летняя Алиса.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Колдун вышел в свет с женой.