«Пока ты без дел»: Бузова стала королевой мемов из-за своей старой песни

Поющая телеведущая Ольга Бузова стала королевой мемов после того, как в соцсетях завирусился ее трек трехлетней давности «Без дел». Люди массово ставят на аватарки снимки звезды и снимают видео под песню.

Знаменитость часто делает громкие высказывания, которые потом долго обсуждают. Их запоминают, делают из них шутки, высмеивают во время шоу и подписывают фразами Бузовой смешные картинки. Недавно она, сама того не подозревая, снова стала королевой мемов. Сейчас Ольга находится на съемках шоу в Колумбии, поэтому поздно узнала об этом.

В Сети набирает популярность ее трек «Без дел». Он появился три года назад, был популярным, а сейчас переживает вторую волну обсуждения. Так, люди ставят на аватарки фото Бузовой с ее традиционным жестом, и подписывают строчками из композиции. Кроме того, многие снимают ролики, в которых рассказывают, что они успели сделать, в то время как их парни были заняты собой.

Через какое-то время Бузова заметила тренд и поддержала его, обновив свое главное фото. Она также сняла ролик на эту тему со словами «Когда ты успела стать королевой?». На фоне играла ее песня с фразой «Пока ты без дел». Публикация набрала 8,5 млн просмотров и более 1,2 млн лайков.

Напомним, что недавно Ольга оказалась в центре скандала. Она вышла на сцену в боди и в сапогах, напоминающих чулки. Общественность стала обсуждать, уместны ли такие наряды на концертах. В беседе с WHOOPEE.ru эксперт по этикету Ирина Лозянова отметила, что негативные события могут повлиять на интерес к знаменитости.

«Мир творческих личностей прекрасен своей возможностью выразить индивидуальность. Навязать ему какой-либо дресс-код на сцене – это убить всю креативность. Но нужно понимать, где и до какой степени можно раздеться, а где лучше выбрать более скромный наряд», — порассуждала эксперт.

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