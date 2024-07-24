«Оказание неадекватных услуг»: Глюкозе предрекли конец музыкальной карьеры

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал скандальное выступление певицы Глюкозы в Красноярске. В эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» мужчина заявил, что после подобной ситуации карьера артистки должна быть «окончена навсегда».

Напомним, что 20 июля Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вышла на сцену в честь Дня металлурга и удивила публику своим поведением. По словам очевидцев и судя по видео, распространившихся в соцсетях, звезда не попадала под фонограмму, еле разговаривала и трогала себя за неприличные места. Общественность была в шоке, а бывший продюсер Глюкозы Максим Фадеев даже подал на нее в суд.

Музыкальный критик рассказал, что в случае подобных выступлений зрители должны требовать возмещение стоимости билетов, а организаторы мероприятия должны ответить за случившееся. Более того люди, по мнению Соседова, могут потребовать компенсацию морального вреда.

«Что касается убогой певички, то с нее должны взыскать по договору организаторы (за непотребное состояние на концерте и оказание неадекватных услуг). И, разумеется, ее карьера должна быть окончена навсегда», – убежден Сергей.

Ранее мы писали о том, что критик Сергей Соседов рассказал о начале карьеры Лаймы Вайкуле. Он в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что певица должна быть благодарна Алле Пугачевой.