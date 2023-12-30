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НАШ ШОУБИЗ
13:22, 30 декабря 2023
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«Пока творческие дела отложены на потом»: Иван Охлобыстин проводил старшего сына в армию

Актер Иван Охлобыстин сообщил, что старший сын ушел в армию после окончания ВГИКа.

«Пока творческие дела отложены на потом»: Иван Охлобыстин проводил старшего сына в армию

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Иван Охлобыстин поделился подробностями семейной жизни. Оказалось, что знаменитость не так давно проводил старшего сына Василия в армию. Молодой человек ушел служить после завершения учебы.

Охлобыстин рассказал о старшем наследнике в беседе с «7Дней.ru». Так, по словам артиста, молодой человек закончил обучение во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). Однако пока творческие дела отложены на потом, так как Василий отправится служить в армию.

«Пока творческие дела отложены на потом, сейчас в армии побудет. Вася очень организованный человек, у него все по плану», — заявил Охлобыстин.

Также актер отметил, что это было решение сына, которое он поддержал. По мнению Охлобыстина, служба в армии нужна каждому мужчине — она помогает лучше и быстрее разобраться в обществе.

Ранее живущая в Израиле актриса Анастасия Цветаева проводила 18-летнего сына в армию. Она написала в социальных сетях, что очень гордиться наследником.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:«7Дней.ru»
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Иван Охлобыстин
сын
армия
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