«Нужно эксплуатировать его»: известный певец предложил Костомарову новую работу

После ампутации Роман Костомаров отчаянно пытается вернуться на лед, однако теперь у олимпийского чемпиона появился широкий выбор при поиске будущей профессии. Так, певец Георгий Иващенко в беседе с порталом BLITZ+ заявил, что после окончания реабилитации спортсмену стоит поработать на госслужбе.

«Ему нужно дать обязательно государственную должность, отвечающую за людей инклюзивных с ограниченными возможностями. Костомаров – уникальный случай», – утверждает артист.

Он добавил, что власти должны обратить особое внимание на фигуриста и помочь Роману осуществить любые его проекты.

Кроме того, по словам Иващенко, Костомаров мог бы попробовать себя как актер или писатель.

«Наверное, будет цинично звучать, но нужно эксплуатировать его пример, с его разрешения, и платить ему столько, сколько он попросит», – резюмирует исполнитель.

Ранее мы писали, что скандально известный хирург Тимур Хайдаров ответил на обвинения певицы Славы в неудачной пластике. Как говорит врач, артистка ни разу не появилась на консультации после операции.