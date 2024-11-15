«Пока так»: родившая четвертого ребенка Мария Погребняк отселила старших сыновей

Блогер Мария Погребняк призналась, что трое ее сыновей от первого брака живут отдельно. В сентябре 2024 года она вышла замуж и родила четвертого ребенка.

«Я живу на два дома. Пока так. У детей школа, тренировки, но мы всегда вместе. Мне сложно, да. Но все счастливы и это главное», — разоткровенничалась Мария в своем блоге.

Пока старшие дети заняты учебой, блогер проводит все свое время с новорожденным сыном и мужем, бизнесменом Игорем Головинским.

Мария восемь лет была замужем за футболистом Павлом Погребняком, у экс-супругов трое общих детей: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 13-летний Алексей. В сентябре 2024 года Погребняк вышла замуж и родила четвертого сына, которого назвала Владимиром.

Ранее Мария Погребняк впервые появилась на светском мероприятии с новым мужем Игорем Головинским. Пара вышла в свет и не стеснялась демонстрировать чувства на публике. Обычно на все подобные мероприятия Мария приходила одна или в компании сыновей.