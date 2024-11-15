Демонстрировали чувства, не стесняясь камер: Мария Погребняк впервые вышла в свет с новым мужем

Блогерша Мария Погребняк впервые решила появиться на светском мероприятии с новым мужем Игорем Головинским. Пара вышла в свет и не стеснялась демонстрировать чувства на публике.

Участница шоу «Звезды в Африке» 14 ноября пришла поддержать подругу Ольгу Бузову на ее концерте. Обычно на все подобные мероприятия Мария приходила одна или в компании сыновей, однако этот раз стал исключением. Рядом с ней заметили мужа. По информации StarHit, супруги обнимались и не скрывались от камер, направленных на них.

К слову, новый муж Погребняк непубличный человек, поэтому в блоге она предпочитает его не показывать. При этом Игорь поддерживает деятельность жены и не против того, что она ведет социальные сети и посещает светские вечеринки.

С Головинским Мария познакомилась после того, как развелась с футболистом Павлом Погребняком. Они были вместе восемь лет и воспитывали трех сыновей. Первые слухи об их расставании начали появляться в 2023 году. Сначала блогерша их опровергала, но потом все-таки призналась — они со спортсменом действительно больше не вместе. Сейчас они сохраняют хорошие отношения и оба участвуют в жизни детей.

Ранее родившая в четвертый раз Мария Погребняк пожаловалась на управляющую компанию.