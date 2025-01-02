Пока сын отмечал праздник с семьей отца: Агата Муцениеце встретила Новый год с новым возлюбленным и дочерью

Агата Муцениеце после скандального развода с Павлом Прилучным, судя по всему, смогла наладить личную жизнь. Звезда сериала «Закрытая школа» встретила Новый год с предполагаемым возлюбленным Петром Дрангой. Актриса поделилась кадрами с музыкантом в соцсети.

В личном блоге Агата Муцениеце опубликовала кадры с празднования Нового года. Как оказалось, актриса отметила праздник вместе с Петром Дрангой и 8-летней дочерью Мией от брака с Павлом Прилучным. На видео артистка с музыкантом, с которым, по слухам, у нее роман, и дочерью проводила время на природе за городом. Звезда «Закрытой школы» и Мия бегали среди покрытых снегом елок и смеялись. Также знаменитость поделилась кадрами с праздничным салютом.

Отметим, что слухи об отношениях актрисы и музыканта появились недавно. Агата Муцениеце и Петр Дранга не раз выходили в свет вместе, охотно позируя фотографам в обнимку. Более того, пара проводит вместе семейные праздники, чем только провоцируют сообщения о своем романе. Однако артисты пока не раскрывают, что их связывает на самом деле.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный даже спустя четыре года после развода продолжают публичные разбирательства. Согласно решению суда, их 11-летний сын Тимофей должен жить с актрисой, но, как выяснилось позднее, мальчик отказался возвращаться к матери. Как утверждала сама артистка, она не виделась с сыном с августа. Примечательно, что мальчик отметил Новый год вместе с новой семьей отца.

Ранее сообщалось о том, что Агата Муцениеце подтвердила слухи о романе с Петром Дрангой. Актриса опубликовала в соцсети кадры, на которых сидела за столом с музыкантом, подписав их словами «семейные завтраки».