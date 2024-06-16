«Пока секрет»: беременная актриса Глафира Тарханова не знает пол будущего ребенка перед родами

Накануне актриса Глафира Тарханова официально рассекретила свою пятую беременность. Сейчас артистка находится на последнем месяце беременности и скоро снова станет мамой в пятый раз. Однако знаменитость призналась в личном блоге, что пол будущего ребенка ей до сих пор неизвестен.

Глафира Тарханова, у которой уже есть четверо сыновей от брака с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, не скрывала свою пятую беременность от публики. Так, в марте актриса появилась на премьере нового сезона сериала «Обоюдное согласие» в облегающем платье, подчеркивающем увеличившийся живот.

Теперь артистка решила высказаться в соцсети на тему пола будущего ребенка. По словам Глафиры Тархановой, она приняла решение не устраивать гендер-пати, и объяснила, почему.

«Мы не делали гендер-пати! Потому что, по-моему, праздничные видео, когда ждут ребенка конкретного пола, не оправдывающие ожидание, — это грустно! Каждый ребенок — это чудо! Четыре сына есть, далее пока секрет. Тем более и врачи на УЗИ иногда ошибаются… Мы будем рады новому человеку в любом случае!» — заявила актриса.

Глафира Тарханова отметила, что многие желают ей рождения девочки после четырех сыновей. Артистка рассказала, что незнакомые люди уже встречают ее фразой: «Наконец-то дочка?!».

В личном блоге актриса предложила подписчикам угадать пол ее будущего ребенка и подчеркнула, что до родов осталось всего несколько дней.

«Я решила проверить вашу интуицию. Как думаете, кого ждем? Четыре сыночка и лапочка-дочка или пять богатырей? На днях, уже скоро узнаем», — заключила Глафира Тарханова.

Напомним, Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев состоят в браке с 2005 года. У артистов четверо сыновей: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.

Ранее мы писали о том, что Глафира Тарханова объяснила, почему скрывает сыновей.