Беременная актриса Глафира Тарханова объяснила, почему скрывает сыновей. Об этом сообщает HELLO!

В марте 2024 года актриса Глафира Тарханова рассекретила свою пятую беременность. Сейчас знаменитость оберегает своих детей от прессы. По признанию звезды, она не видит нужды в том, чтобы заставлять детей фотографироваться ради поклонников.

«А зачем? Мальчиков и самих не тянет. Это же надо одеваться как-то специально, гармонично. Все это им пока претит. Даже сделать семейную съемку для личного архива с ними бывает проблематично», — рассказала она.

При этом о своей пятой беременности актриса рассказывает неохотно. Зато она признается, что статус многодетной матери ничуть не мешает ее работе.

«Иногда я этому сама удивляюсь — откуда столько энергии. Да, быть работающей многодетной мамой непросто, но я же адаптируюсь, расту вместе с детьми. Они столькому меня научили», — добавила Тарханова.

Ранее мы писали о том, что Глафира Тарханова рассказала о браке коллеги с абьюзером.