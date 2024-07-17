«Очень тебя не хватает»: Ксения Бородина вспомнила погибшего в 27 лет избранника Леню Нерушенко

Телеведущая Ксения Бородина в годовщину смерти музыканта, экс-солиста группы «Динамит» Лени Нерушенко заявила, что ей «очень не хватает» артиста. Напомним, в нулевых между ними был роман, говорили, будто исполнитель собирался сделать предложение Ксении.

Нерушенко разбился на мотоцикле в Москве. Бородина призналась, что «все утро его вспоминает».

«Очень тебя не хватает, мой друг… 27 лет, вся жизнь была впереди… Но я знаю, ты рад всем моим достижениям в жизни. Я знаю, что ты оберегаешь меня с облачков», — написала Ксения на своей странице в соцсетях.

Также экс-ведущая шоу «Дом-2» включила песню Нерушенко «Привет, как дела?» и спела ее. Бородина отметила, что это была последняя Ленина песня.

«Он так был рад, что ее записал. Очень гордился ей. Пусть каждый из вас ее сегодня послушает», - подписала под видео Бородина.

Ранее сообщалось, что ведущая устроила скандал в турецком аэропорту. Позже Бородина привела свою версию событий и заявила, что не хотела афишировать ту ситуацию.