«Пока похожу, пожалуй, босиком»: сын певицы Валерии сжег свои брендовые кроссовки

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин продолжает искать себя. Недавно 25-летний парень шокировал подписчиков — он сжег на камеру все свои брендовые кроссовки, чтобы запустить собственный бренд.

Арсений пробует себя в бизнесе. Молодому человеку, который недавно стал отцом малышки Селин, нужно зарабатывать, чтобы кормить семью.

О своем новом деле сын звезды решил заявить необычным способом. Он собрал все свои брендовые кроссовки и отвез их в лес. Затем Арсений снял пару обуви, в которой он был, положив ее к остальным, и поджег кроссовки.

«До тех пор, пока я не создам свой бренд российских кроссовок, я буду ходить босиком. Gucci, Nike, Adidas, New Balance — все ушли? Не беда. Сделаем своё! А пока похожу, пожалуй, босиком», — заявил Шульгин.

Молодой человек заявил, что планирует создать свой бренд кроссовок, поскольку эта ниша свободна. В основном, говорит Арсений, на полках магазинов продаются фейки или реплики после ухода зарубежных брендов из России. Людям ничего не остается, как их купить.

В комментариях часть подписчиков поддержала идею блогера. Но некоторые высмеяли Арсения, призвав его сжечь брендовую одежду и часы, которые он носит.

У певицы Валерии трое детей. Старший сын Артемий живет в Швейцарии и занимает руководящую должность в европейской студии звукозаписи. Дочь звезды Анна пошла по стопам матери, также она является телеведущей.

Ранее 55-летняя певица Валерия рассказала, как играет с внучкой Селин в «Горячо-холодно».