«Я учу детей писать шутки»: Елена Борщева рассказала о семье и творчестве

Актриса, певица и создательница школы актерского мастерства Елена Борщева стала гостьей шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио. Она рассказала, почему дала дочерям необычные имена, как учит детей писать шутки и откуда у нее псевдоним.

У знаменитости подрастают две дочки – Марта и Ума. Елена объяснила, почему назвала наследниц именно так.

«Старшую, она родилась в марте, мы назвали Марта. А младшую зовут Ума. Странный выбор имени, скажет кто-то. Я отвечу: «Не ваше дело, дорогая свекровь. Это наш с мужем выбор»», – поделилась артистка.

Борщева призналась, что старшая дочь хотела пойти по ее стопам, но потом увлеклась дизайном. Она занимается декором кукол и даже продает свои работы. Недавно наследница вновь задумалась об актерстве и решила поступать в театральный вуз. Младшая дочь хочет быть писательницей, а иногда актрисой.

Елена является создательницей своей школы актерского мастерства, которая работает уже три года.

«Главный слоган моей школы – «уверенность растет с тобой». Чем раньше ребенок начнет заниматься актерским мастерством, тем ему потом будет проще в жизни. Юмор – это математика, есть определенные формулы, приемы», – призналась звезда в эфире «Детского радио».

Борщеву многие помнят по юмористическому шоу, где у нее был псевдоним Санта-Мария Герра. Актриса рассказала, что это фамилия отца, который родом из Панамы.

«Это реальная фамилия моего отца», – пояснила актриса.