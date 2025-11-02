Пока Ольга одна, она демонстрирует своего мужчину: сестра Бузовой раскрыла, почему певица до сих пор не замужем

39-летняя певица и блогер Ольга Бузова до сих пор не обзавелась второй половинкой. При этом она говорит, что готова к отношениям и даже их логичному развитию — свадьбе. Однако желающих на роль мужа знаменитости все еще не нашлось. Причину этого раскрыла ее сестра Анна.

Сама сестра Бузовой активно демонстрирует свою личную жизнь. Она выкладывает в социальных сетях видео с возлюбленным. Пара ходит по магазинам, летает на отдых и просто хорошо проводит время.

Ситуацию Ольги сестра объясняет своим подругам следующим образом, передает Telegram-канал Свита Короля. По словам Анны, Бузова никак не может выйти замуж из-за своего тяжелого характера.

Ранее Ксения Собчак рассказала, как ее просили найти достойного мужчину для Ольги. Однако журналистка считает, что Бузовой никто не нужен, так как она самодостаточная личность.