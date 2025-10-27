«Пока одни защищают Родину, другие переобуваются»: Виталий Бородин обвинил Ксению Собчак в двуличии

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин резко высказался о Ксении Собчак, которая начала оформлять вид на жительство в Испании. В своем Telegram-канале политик назвал журналистку «хамелеоном» и осудил за то, что она «переобувается», пока другие «защищают Родину».

Недавно стало известно, что Ксения Собчак улетела в Испанию, чтобы оформить там вид на жительство на три года для себя и 8-летнего сына Платона. Для этого, по информации газеты El País, телеведущая получила во Франции пятилетнюю шенгенскую визу. Примечательно, что в 2022 году журналистка уже получила гражданство Израиля. Виталий Бородин возмутился, что экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» действует исключительно в своих целях, при этом сотрудничая с иноагентами и предателями России.

«Гражданка Израиля, участница «голой» вечеринки, автор контента из стран НАТО, подруга Навального* (Алексей Навальный* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Яшина** (Илья Яшин** признан иноагентом на территории РФ), претендентка на ВНЖ в Испании, подруга Пугачевой и, наконец, — невеста на катафалке. За последнее время Собчак успела сменить столько образов и позиций, что это вызывает лишь одно объяснение: перед нами человек-хамелеон, чьи принципы определяются сиюминутной выгодой», - заявил глава ФПБК.

Виталий Бородин обвинил телеведущую в двуличии и готовности «переобуваться» ради своей выгоды. По мнению политического деятеля, поведение Ксении Собчак не только безнравственно, но и цинично по отношению к соотечественникам.

«Когда видишь эту вереницу перевоплощений, понимаешь: здесь нет ни границ принципов, ни стержня. Сплошной оппортунизм на фоне попыток быть везде и нигде одновременно. Пока одни защищают Родину, другие мастерят себе новые маски, готовые в любой момент «переобуться в воздухе». Такая позиция — не просто безнравственна, она опасна своим циничным пренебрежением ко всему, что для нормальных людей имеет значение», - возмутился Виталий Бородин.

Ранее Ксения Собчак поддержала Максима Галкина**, пожелавшего воевать за Израиль: «Действительно великая страна».

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**признаны иноагентами на территории РФ