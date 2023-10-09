Ксения Собчак поддержала Максима Галкина*, пожелавшего воевать за Израиль

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на новое видео шоумена Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ), в котором он поддержал Израиль на фоне вооруженного конфликта с ХАМАС и заявил, что желал бы воевать, но не служил в армии. Журналистке понравилась позиция комика, и она назвала его обращение крутым.

Сама Ксения Анатольевна после случившегося за границей призналась, что считает Израиль своей Родиной. Это одни ее фанаты поддержали, а другие раскритиковали, так как убеждены, что подобные теплые слова о России она никогда не говорила. Однако оправдываться звезда «Дома-2» не стала, а наоборот, выступила с поддержкой Галкина*.

«Очень крутое видео, Макс*! Израиль действительно великая страна», - обратила Собчак к артисту.

К слову, Ксения Анатольевна нередко не боится делиться с публикой своим мнением по поводу разных событий в мире. Также она предпочитает показывать поклонникам разные точки зрения, беседуя с противоречивыми личностями. Например, не так давно она взяла интервью у актера Алексея Панина*(Признан иноагентом на территории РФ), и оно вызвало большое количество обсуждений. Также оно привлекло внимание МВД РФ, и теперь обоих проверяют на предмет призыва к терроризму.

Ранее Максим Галкин* рассказал, как прячется с детьми в бомбоубежище, и опроверг, что уехал с семьей из Израиля.

*(Признан иноагентом на территории РФ)