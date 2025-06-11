«Пока ничего не вижу, но мне все нравится»: дочь Иосифа Пригожина сделала подтяжку груди

Блогер Даная Пригожина, дочь известного музыкального продюсера, вновь легла «под нож» ради еще одной пластической операции. На своей странице в соцсети девушка выложила фотографии прямо из клиники.

«Сегодня выписывают домой. Спасибо большое всем за ваши теплые сообщения, поддержку. Все прошло хорошо, чувствую себя шикарно. Как уже хочется показать вам до и после. Пока ничего не вижу толком, но мне уже все нравится», — поделилась она с подписчиками.

По словам Пригожиной, на очередную операцию она решилась, чтобы уменьшить свои объемы, поскольку до сих пор переживает из-за того, как изменилась ее внешность после родов. Напомним, что в 2022 у бизнесвумен родился сын. Во время повторной операции ей сделали якорную подтяжку груди и липосакцию спины.

Даная признается, что идти на процедуру во второй раз было волнительно, но не так страшно, как в первый. К тому же она доверяет своему хирургу, Ваагуну Азизяну.

Ранее мы писали о том, как продюсер Иосиф Пригожин назвал Филиппа Киркорова «рабом сцены» после того, как певец попал в больницу из-за ожога, полученного во время выступления.