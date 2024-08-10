Пока не в рехабе: Глюкоза вышла на связь после скандального концерта в Красноярске

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) вышла на связь с подписчиками после скандального концерта в Красноярске. Артистка показала кадры с записи новой песни в социальных сетях.

Исполнительница хита «Невеста» в видео находится в звукозаписывающей студии и поет в микрофон неизвестную композицию под аккомпанемент фортепиано.

«Я — просто ночь, я — просто ночь», — пропела Чистякова-Ионова.

Судя по всему, артистка, действительно, записывает новую песню, как и ранее обещала поклонникам.

Напомним, красноярцы 20 июля стали свидетелями скандального выступления Глюкозы, которая дала концерт в честь Дня металлурга. Певица удивила зрителей своим поведением. По словам очевидцев и судя по видео, распространившихся в соцсетях, исполнительница не попадала под фонограмму, еле разговаривала и трогала себя за неприличные места.

Позднее Глюкоза объяснила неадекватное поведение на сцене действием антидепрессантов, которые ей назначил специалист для лечения панических атак, появившихся после смерти бабушки. После этого артистка удалила все посты в блоге из-за поисков себя в музыке.

В Сети появились новости, что Чистякову-Ионову могут отправить в рехаб на лечение, но близкие звезды позднее опровергли эту информацию.