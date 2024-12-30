«Пока не успеваю. Дальше будет видно»: звезда сериала «Пес» Никита Панфилов редко общается со своими детьми

Звезда сериала «Пес» Никита Панфилов откровенно рассказал об отношениях с детьми от разных браков. В интервью Teleprogramma.pro актер признался, что из-за плотного графика почти не находит время на общение с сыном и дочерью.

У Никиты Панфилова двое детей от разных браков — 11-летний Добрыня и 6-летняя Аврора. Однако из-за многочисленных съемок актеру не так часто удается видеться с сыном и дочерью.

«Пока не успеваю. Дальше будет видно», — признался Никита Панфилов.

Несмотря на развод с женами, артист старается принимать активное участие в воспитании детей. По словам Никиты Панфилова, Аврора «растет как на дрожжах» и уже ходит в школу. Звезда сериала «Пес» рассказал, что уже побывал в учебном заведении и пообщался с учителями.

«Растет как на дрожжах (смеется). Куча дружков, подруги. Первая стычка уже случилась в школе. Как будто заново проживаешь жизнь еще раз. Ее эмоции — мои эмоции. Ко всему отношусь очень трепетно. В школу даже приходил, разговаривал с педагогом», — поделился актер.

При этом Никита Панфилов не скрывает, что популярность и обаяние в силу профессии помогают ему находить общий язык с педагогами и решать проблемы детей.

В одном из интервью актер признавался, что Добрыня и Аврора редко смотрят фильмы с его участием.

«Дочка реагирует просто: „Папа в телеке? Ну ладно“. У нее уже другие кумиры. Вот, кстати, надо что-то снять для дочери. Сказку какую-нибудь, чтобы она увидела папку в интересной для нее роли», — рассказывал артист.

Напомним, Никита Панфилов трижды был в браке. Первой женой актера стала коллега Вера Бабенко. Во второй раз звезда сериалов женился на журналистке Ладе Поярковой, а в 2013 году у пары родился сын Добрыня. Третьей супругой знаменитости стала врач-стоматолог Ксения Соколова, в браке с которой в 2018 году родилась дочь Аврора.

Ранее сообщалось о том, что выяснилось, куда пропал редко появляющийся на публике Никита Панфилов.