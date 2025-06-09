«Пока не развелись»: актер Морозов рассказал, почему расстался с женой

Актер Алексей Морозов рассказал о расставании с женой, с которой пока не оформил развод. Звезда сериалов «Таинственная страсть» и «Великая. Золотой век» дал интервью Леди Mail.

Артист не стал скрывать подробности личной жизни. Оказалось, что он расстался с супругой, актрисой Даной Абызовой, с которой он был вместе с 2012 года.

«Если честно, мы уже полтора года не вместе, просто пока не развелись. Но живем в соседних домах и очень тепло общаемся, на днях вот сыну, нашему прекрасному Феде, исполнилось четыре, отмечали всей большой семьей», – поделился мужчина.

Он отметил, что на празднике были его родители и старший сын Матвей, который любит своего младшего брата. С его мамой, у актера тоже сохранились теплые отношения.

«Но все же не такие, как с Даной. С нею мы постоянно на связи, — действительно близкие друг другу люди», — добавил Алексей.

Звезда решил рассказать о причинах расставания с женой. По словам Морозова, между ними не было скандалов.

«Какой-то четкой причины нет — никто никого не предал, не обидел. Просто так вышло. Мне кажется, дело в завышенных ожиданиях нас обоих от брака, которые, увы, не оправдались», — подытожил он.

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