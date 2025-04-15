«Пошли скандалы»: тайно вышедшая замуж Анна Калашникова успела расстаться с мужем

Певица и модель Анна Калашникова рассказала, что успела расстаться с новоиспеченным мужем из-за завистников. Однако супруги снова сошлись. Подробностями артистка поделилась на премьере фильма «Патруль. Последний приказ» в кинотеатре «Октябрь». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Калашникова в ответ на поздравление с замужеством заявила: «Честно говоря, я вообще ничего не сообщала. Не хотела никому ничего сообщать. Не готова делиться. Много раз ошибалась».

По признанию Калашниковой, после заключения брака отношения с супругом не изменились, однако появилось больше обязательств. Избранник полностью доверяет Анне.

Вместе с тем пара уже успела разойтись из-за «коварных друзей» мужа. Они искали на Калашникову компромат – из-за этого в семье начались скандалы.

«Как только узнали близкие, друзья, знакомые, появилось очень много зависти. Со стороны спутника оказалось много коварных друзей, которые стали копать, искать какую-то гадость, старые новости, сплетни собирать и выдавать ему. Пошли скандалы, были даже расставания. Стресс был серьезный. Поэтому со свадьбой пока временю», - поделилась Анна.

Она призналась, что мечтает о шикарном белом платье. Пара может отметить свадьбу на островах.

«Идей много, возможностей много. Пока другие приоритеты», - поделилась артистка.