«Пока не просился»: Хабенский прокомментировал возможное возвращение Дмитрия Назарова в МХТ

Актер Дмитрий Назаров ушел из Московского художественного театра год назад. Предполагается, что он не нашел общий язык с руководителем культурного учреждения Константином Хабенским. Совсем недавно у худрука поинтересовались, возможно ли возвращение звезды сериала «Кухня» на сцену МХТ. Хабенский ответил на этот вопрос и высказался о переехавших за границу актерах, передает Kp.ru.

До отъезда за рубеж Назаров получал солидные гонорары. Они доходили до двух миллионов рублей в месяц без учета рекламы. В МХТ ему платили зарплату и 150 тыс. рублей за выход на сцену.

Накануне, 23 февраля, Хабенский в рамках вечера «Художественный разговор с художественным руководителем» ответил на вопрос о возможном возращении актера. Худрук ограничился одной фразой.

«Пока не просился», — отметил Константин.

Также Хабенский высказался об перебежчиках, в числе которых оказался и Назаров. По словам руководителя МХТ, он не смог бы закрыть глаза на такой факт в биографии артиста.

Ранее актер Богданов рассказал, как едва не сгорел на съемках с Хабенским. Это произошло еще в 2020 году.