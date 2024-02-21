Актер Богданов рассказал, как едва не сгорел на съемках с Хабенским. Об этом сообщает aif.ru.

Антон Богданов признался, что во время съемок фильма «Огонь» в 2020 году он испытывал настоящий страх из-за происходящего на площадке.

«Признаюсь. Да! Тогда страшно было всем», — рассказал он.

По словам Богданова, режиссеры фильма построили масштабные декорации для съемок — в одной из сцен актерам нужно было бежать сквозь огонь, однако на это они решились не сразу.

«Там был настоящий огонь, но он был регулируемый. Когда все заполыхало, в павильоне стало так жарко, что начали плавиться приборы, которые висели наверху, оттуда на нас капал расплавленный пластик», — вспомнил он.

Актер рассказал, что сидевший в стороне Константин Хабенский услышал их разговор и решил взять инициативу в свои руки.

«И вот он услышал, что нам страшно, молча встал, затянулся напоследок, бросил окурок, потушил его и… побежал. Молча. И нам ничего не оставалось делать, как только рвануть за народным артистом», — объяснил Богданов.

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