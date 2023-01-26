«Пока не очень»: плохое состояние 72-летней Нелли Кобзон подтвердили в больнице

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли, действительно, госпитализирована в больницу. Ее состояние в настоящий момент не очень хорошее.

Об этом рассказала сама заслуженный работник культуры России. Она подтвердила госпитализацию.

«Ну, я себя пока не очень чувствую», - внесла ясность Кобзон и выразила надежду, что «будет все хорошо».

Кобзон была госпитализирована после плановой проверки.

«Мне еще надо допроверяться», - поделилась она.

Какие-либо подробности обследования 72-летняя Кобзон не привела.

О попадании вдовы певца в больницу стало известно 26 января. В качестве причины госпитализации назывались проблемы с сердцем.