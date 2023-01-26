22:34, 26 января 2023
1 мин.
«Пока не очень»: плохое состояние 72-летней Нелли Кобзон подтвердили в больнице
72-летняя Нелли Кобзон рассказала о плохом самочувствии из больницы.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли, действительно, госпитализирована в больницу. Ее состояние в настоящий момент не очень хорошее.
Об этом рассказала сама заслуженный работник культуры России. Она подтвердила госпитализацию.
«Ну, я себя пока не очень чувствую», - внесла ясность Кобзон и выразила надежду, что «будет все хорошо».
Кобзон была госпитализирована после плановой проверки.
«Мне еще надо допроверяться», - поделилась она.
Какие-либо подробности обследования 72-летняя Кобзон не привела.
О попадании вдовы певца в больницу стало известно 26 января. В качестве причины госпитализации назывались проблемы с сердцем.
Источник фото:Александра Воротнева/ Starface.ru
Источник:Комсомольская правда
Автор:Лилия КараеваТеги: