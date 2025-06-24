Пока не может услышать поздравление отца: дочь лежащего в коме Тиграна Кеосаяна отмечает день рождения

Младшая дочь лежащего в коме Тиграна Кеосаяна и Алены Хмельницкой получила сюрприз в день 15-летия. В личном блоге бывшая жена режиссера поделилась домашними кадрами в день рождения Ксении.

24 июня дочери Тиграна Кеосаяна от брака с Аленой Хмельницкой исполнилось 15 лет. В связи с последними событиями девочка не может услышать поздравление от отца, который уже полгода находится в коме. Устроить сюрприз для именинницы и поднять ей настроение в непростое для семьи время решила мама. Рано утром актриса украсила дом воздушными шарами в честь праздника.

«Ксюшке 15!» — подписала Алена Хмельницкая опубликованное в соцсети видео с шарами.

Артистка и телеведущий прожили в браке более 20 лет, у них две дочери — Александра и Ксения. После развода пара сохранила теплые отношения ради детей. Алена Хмельницкая призналась, что «очень близка» со старшей дочерью, но с младшей наследницей дела обстоят сложнее. Экс-супруга Тиграна Кеосаяна назвала Ксению «бешеным подростком».

Напомним, в конце декабря 2024 года актер пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у 59-летнего Тиграна Кеосаяна уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.

Ранее Алена Хмельницкая высказалась о коме бывшего мужа Тиграна Кеосаяна: «Это большая беда».