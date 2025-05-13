«Это большая беда»: Алена Хмельницкая высказалась о коме бывшего мужа Кеосаяна

Российский режиссер Тигран Кеосаян более четырех месяцев находится в состоянии искусственной комы после пережитой клинической смерти. По неподтвержденным данным, 59-летний деятель искусств начал постепенно реагировать на звук и свет, но его состояние все еще остается тяжелым. За здоровье Кеосаяна переживают жена Маргарита Симоньян, дети и близкие. Общее горе сплотило главреда RT с телеведущей Аленой Хмельницкой, которая была в браке с артистом.

Все родные Кеосаяна стараются поддерживать друг друга, чтобы вместе пережить тяжелый период. Алена Хмельницкая общается и дружит с его нынешней спутницей.

Актриса призналась, что ей очень тяжело говорить о состоянии экс-супруга. Несмотря на развод, он остался для Хмельницкой близким человеком.

«Это большая беда, и, конечно, мы все вместе и реагируем абсолютно по-человечески», - сказала она в разговоре с «7Дней.ru».

Алена Хмельницкая вышла замуж за режиссера в 1993 году. Их брак продлился 21 год. У супругов есть две дочери – 30-летняя Александра и 14-летняя Ксения.

С 2012 года Кеосаян начал жить вместе с Маргаритой Симоньян, но женился на ней лишь спустя 10 лет. Журналистка родила супругу троих детей – дочерей Марьяну и Маро, а также сына Баграта.

Ранее сваха Анна Осипова рассказала сайту «Страсти», почему актриса Алена Хмельницкая не вышла замуж во второй раз после развода с Тиграном Кеосаяном.