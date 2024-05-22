«Пока не готов»: почему сын диктора Нонны Бодровой 15 лет не может установить памятник на ее могиле

Известный советский диктор Нонна Бодрова умерла 15 лет назад. Но на ее могиле до сих пор не установлен памятник.

Могилу одного из самых любимых дикторов советских телезрителей до сих пор украшает деревянный крест: это смущает поклонников телеведущий. Единственный сын Бодровой Борис пояснил, что так и не смог найти подходящий камень к фотографии, которую он выбрал для памятника.

«Именно эту фотографию я хотел бы отразить на памятнике, но я пока не готов. Не вижу того мраморного или гранитного монумента, который ляжет сверху туда. У меня не сложилась в голове концепция этого, вот и все», — заявил он в эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Советская телеведущая умерла в 2009 году в возрасте 80 лет от лёгочной тромбоэмболии. Бодрову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее мы писали, что на могиле народного артиста Николая Сличенко, которого при жизни называли «главным цыганом Советского Союза», до сих пор нет ограды и памятника. Наследница звезды фильма «Свадьба в Малиновке» обещает вскоре решить этот вопрос.