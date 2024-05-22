Мать не знает об этом: умер старший сын народного артиста Николая Сличенко

После смерти народного артиста Николая Сличенко, которого при жизни называли «главным цыганом Советского Союза», прошло уже три года. Вслед за ним ушла из жизни и его супруга Тамилла. Накануне стало известно, что скончался старший сын Сличенко.

Речь идет о сыне Алексее Сличенко, которого родила первая жена артиста Сетара Казымова, сообщается в шоу «Малахов».

В апреле в СМИ писали, что могила артиста заброшена. Журналистов на нее сопровождала Сетара. Пожилая женщина ужаснулась ситуации и попросила разобраться в проблеме: там до сих пор нет красивой ограды и мемориалы.

Женщина была возмущена отношением родственников к памяти народного артиста. Она обратилась к дочери артиста от второго брака, чтобы та разобралась в проблеме.

Позже к Андрею Малахову обратился художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко. Он считает, что передача нанесла вред единственной наследнице артиста Тамилле, которая сейчас проживает в США.

Оказывается, Тамилла занимается установкой памятника родителям, но для этого ей надо продать квартиру после смерти брата Алексея. О кончине сына артиста даже не знает его мать Сетара.

Дочь знаменитого артиста не может все делать разом, поэтому, когда будут улажены все вопросы с наследством, дочь Сличенко найдет средства на выкуп памятника и его дальнейшую установку на могиле папы и мамы.

Ранее сообщалось, что актер Михай Волонтир, сыгравший главную роль Будулая в культовом фильме «Цыган», 9 марта мог отпраздновать 90-летие. Последние годы он прожил в одиночестве, а после смерти его могила оказалась заброшена.