Пока муж в Италии: почему Азиза принимает дорогие подарки от ухажеров и ходит на свидания

Замужняя певица Азиза похвасталась роскошным подарком от нового кавалера. Исполнительница стала участницей концерта и вышла на сцену в короне, усыпанной драгоценными камнями и кристаллами. Композитор Игорь Матета даже воскликнул, что женщина похожа на звезду востока! Об этом пишет mk.ru.

Артистка пообщалась с журналистами и рассказала, что красивый аксессуар преподнес ей таинственный поклонник. Азиза не скрывает, что у нее есть фанаты не только творчества, но и ее женской красоты. Звезда помнит о своем семейном положении, но не запрещает себе наслаждаться дарами.

«А что? Мой муж находится в Италии уже долгое время, а я же – не жена декабриста. Имею полное право не только на подарки, но и на романтические встречи с ценителями женской красоты», – поделилась певица.

При этом исполнительница не стала раскрывать имя щедрого ухажера. Но СМИ пишут, что из концертного зала она уехала с эффектным мужчиной.

Ранее 59-летняя певица Азиза снялась без макияжа в своей кровати.