Без макияжа и с голыми плечами: певица Азиза показала, как выглядит в постели

Певица Азиза показала себя без макияжа и фильтров. 59-летняя звезда снялась в своей кровати и пояснила, что «сняла маску». Об этом сообщает The Voice.

В последнее время исполнительница почти не выступает на сцене, а сосредоточилась на себе и домашних хлопотах. Ей нравится кулинария, а роскошные наряды она заменила на домашние комплекты и тапочки. Азиза хочет быть честной с публикой, поэтому все чаще показывает себя без косметики на лице.

Для очередного поста в соцсетях женщина выбрала снимок в постели. Она позировала в одеяле, оставив оголенное плечо. Звезда собрала волосы и была в естественном виде. Она поделилась своими размышлениями с поклонниками и отметила, что ночью может поговорить с душой.

«Перед тем, как погрузить свое тело и сознание в сон, оставшись один на один со своей совестью, мы можем поговорить с ней и со своей душой. Попросить прощения у того, кого обидели в этот день, поблагодарить того, кто помог или поддержал словом или делом», – порассуждала артистка.