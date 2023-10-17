Пока Михаил Ефремов сидит в колонии, его квартиру в центре Москвы могут отдать другому человеку

Сидящий за решеткой Михаил Ефремов может лишиться наследства от родного дяди. Таинственный незнакомец обнародовал письма родственника актера, в которых он просит признать завещание в пользу Ефремова недействительным. Адвокат Сергей Жорин рассказал в беседе с Kp.ru, отберут ли у звезды наследство.

Напомним, в 2020 году Михаила Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии общего режима за пьяное ДТП, которое обернулось смертью для 57-летнего Сергея Захарова.

Родной дядя Михаила Ефремова, пианист Александр Покровский, умер в июле 2022 года на 80 году жизни. Поскольку у музыканта не было детей, наследником первой очереди стал его единственный племянник. Ефремову должна была отойти пятикомнатная квартира в Москве, стоимость которой составляет примерно 50 миллионов рублей.

Однако 16 октября этого года таинственный незнакомец передал адвокату Александру Добровинскому конверт, в котором лежали два письма, написанные якобы Покровским за три месяца до кончины.

«В одном из них он просит после смерти передать все его деньги семье погибшего Сергея Захарова. Во втором пишет: «Прошу считать ранее написанное мною завещание в пользу племянника, Михаила Ефремова, недействительным. Оно было написано под давлением», – передает Александр Добровинский.

При этом квартиру на Тверской улице Покровский просил отдать городу. Примечательно, что какое-то время назад юрист защищал в суде интересы семьи Сергея Захарова. А незнакомцем, передавшем письма адвокату, оказался мужчина, который вместе с супругой ухаживал за пожилым Александром Покровским.

Пианист якобы хотел отблагодарить его и даже подписал документы, по которым после смерти Покровского именно этот человек должен стать собственником его «трешки» в самом сердце столицы. Обнародовать письма покойного музыканта гражданин решил после того, как узнал, что Михаил Ефремов пытается получить половину от этой недвижимости.

Однако адвокат Сергей Жорин считает, что у этого дела мало перспектив в суде, поскольку есть уже нотариально заверенное завещание. Кроме того, оспорить наследственную квартиру могут только родственники покойника или, например, фигуранты альтернативного завещания.

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