Пока еще не дед: дочь Меладзе опровергла новости о родах сестры

Дочь артиста Валерия Меладзе Арина опровергла новости о родах сестры Софико. Об этом она сообщила в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Недавно в Сети появилась информация, что 24-летняя дочь певца родила ребенка. Такие слухи возникли после того, как Арина опубликовала снимок из родильного дома. Но все оказалось гораздо прозаичнее.

«Объяснение по прошлой истории. У меня сейчас идет цикл по акушерству и гинекологии. Это просто дежурство», — написала наследница артиста.

После окончания школы Арина поступила в медицинский вуз — девушка мечтает стать врачом.

По-видимому, Софико пока еще не стала мамой. Хотя малыш уже скоро должен появиться на свет: судя по снимкам в соцсетях, девушка находится на поздних сроках беременности.

В 2022 году Софико Меладзе объявила о помолвке с Саввой Байбаковым. Спустя несколько месяцев молодые люди сыграли свадьбу. Как выяснилось, отношения супругов вышли на новый уровень: наследница артиста забеременела. Фото с округлившимся животом она опубликовала в своем блоге.

От первой супруги Ирины Меладзе у Валерия есть трое детей — сын Гога Меладзе, который делает первые шаги на сцене, дочери Инга, София и Арина.

Ранее Альбина Джанабаева показала редкое фото с Валерием Меладзе. Подробнее читайте здесь.