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Опубликовано 22 мая 2024, 20:28
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Анастасия Волочкова раскрыла причину, по которой не берет дочь на Мальдивы

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не берет дочь на Мальдивы.
Анастасия Волочкова раскрыла причину, по которой не берет дочь на Мальдивы

© Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова ответила на вопрос журналистов о том, не хочет ли однажды поехать на Мальдивы с дочерью Ариадной. По словам танцовщицы, та выбирает другой формат отдыха.

Комментарий балерины приводит Telegram-канал «Звездач».

«Я Арише предлагала все, что угодно, но она не любит Мальдивы. Ей 18,5 лет, она очень занята и предпочитает другого плана отдых», - поделилась Волочкова.

Также балерина высказалась на тему курортных романов. Она призналась, что любит длительные и глубокие отношения.

«Я к курортным романам никак не отношусь. Я люблю такие романтические отношения, которые влекут за собой длительный период», - отметила Волочкова и добавила, что при наличии потребности в коротких романах реализовывала бы ее.

Ранее сообщалось, что балерина отсудила у ТСЖ в Санкт-Петербурге более 5 млн рублей. Суды длились несколько лет – иск был подан после того, как квартиру Волочковой затопило, а управляющая компания отказалась возместить ущерб, несмотря на повреждение имущества.