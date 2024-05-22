Анастасия Волочкова раскрыла причину, по которой не берет дочь на Мальдивы

Балерина Анастасия Волочкова ответила на вопрос журналистов о том, не хочет ли однажды поехать на Мальдивы с дочерью Ариадной. По словам танцовщицы, та выбирает другой формат отдыха.

Комментарий балерины приводит Telegram-канал «Звездач».

«Я Арише предлагала все, что угодно, но она не любит Мальдивы. Ей 18,5 лет, она очень занята и предпочитает другого плана отдых», - поделилась Волочкова.

Также балерина высказалась на тему курортных романов. Она призналась, что любит длительные и глубокие отношения.

«Я к курортным романам никак не отношусь. Я люблю такие романтические отношения, которые влекут за собой длительный период», - отметила Волочкова и добавила, что при наличии потребности в коротких романах реализовывала бы ее.

Ранее сообщалось, что балерина отсудила у ТСЖ в Санкт-Петербурге более 5 млн рублей. Суды длились несколько лет – иск был подан после того, как квартиру Волочковой затопило, а управляющая компания отказалась возместить ущерб, несмотря на повреждение имущества.