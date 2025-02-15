«Пока держатся»: раскрыты детали о предполагаемом разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Федор Бондарчук и Паулина Андреева могли воссоединиться и улететь на отдых. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыспертиза».

Еще с октября 2024 года в Сети ходят слухи о том, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева находятся в процессе развода. Пара долгое время не появляется вместе на публичных мероприятиях, а сами они якобы живут раздельно.

Накануне Андреева дала еще один повод обсудить ее вероятный развод — она сменила имидж, сделав короткую прическу, которая для многих означает конец отношений и поиск новой второй половинки.

Однако анонимный источник в беседе с Telegram-каналом «Крыспертиза» рассказал, что супруги пока не спешат разводиться. Якобы, их видели вдвоем на отдыхе в Таиланде.

«А если без шуток, источник, близкий к паре, рассказывал, что Федор и Паулина вместе в Тае недавно были. Так что пока держатся», — написали авторы.

Ранее мы писали о том, что Федор Бондарчук вышел в свет без обручального кольца после новостей о разводе.