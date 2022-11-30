Пока чайлдфри: Егор Крид заявил, что не станет молодым отцом

Егор Крид давно является завидным женихом. Обрести личное счастье певец пытался даже на проекте «Холостяк», но задумка не увенчалась успехом. Затем у артиста была череда громких романов, в том числе и с Валей Карнавал, но и в этих случаях ему не удалось построить серьёзных отношений. В откровенном интервью для издания «Peopletalk» мужчина признался, что мечтает встретить любовь и заняться воспитанием ребёнка.

Тем не менее Крид с грустью сообщил, что ему уже не удастся стать молодым отцом. Годы идут, а ту самую спутницу жизни он так и не нашёл. Каждый раз, заканчивая отношения, Егор испытывает радость от отсутствия детей с экс-возлюбленной. «Многие пары делают детей, исходя из эмоций, но проходит время, и они думают: "Как я мог быть вместе с этим человеком?"» – поделился артист наболевшим вопросом.

К слову, Крид выразил надежду на то, что в скором времени он избавится от статуса холостяка.

Пока одни только мечтают о крепкой семье, другие – радуются своему счастью. Речь идёт об актрисе, сыгравшей Машу в «Ворониных». 19-летняя девушка не только находится на 6 месяце беременности, но и недавно вышла замуж. Подробности читайте в этой статье.