«Египетская сила»: беременная Маша из «Ворониных» вышла замуж в 19 лет

Ещё совсем недавно мы всей страной смотрели «Ворониных» и любовались маленькой актрисой, сыгравшей Машу в сериале. Но время идёт, и девочка незаметно выросла. Накануне своего 19-летия звезда удивила поклонников, сообщив неожиданную новость: совсем скоро она станет мамой. Тем не менее на этом сюрпризы не закончились. В распоряжение издания «Starhit» попали эксклюзивные кадры с бракосочетания Ильюхиной и ее избранника.

Как стало известно, возлюбленным Марии стал Алексей Шаров, студент одного из московских вузов. Пара скромно расписалась в конце ноября, но при этом в ближайшем времени планирует устроить пышное торжество. «Он пригласил меня в ресторан и надел на пальчик красивое кольцо с бриллиантом. Как и для любой девушки, это был один из самых счастливых моментов жизни», – поделилась эмоциями актриса.

Пока кто-то только готовится стать матерью, другие уже наслаждаются этим статусом. Недавно вся страна поздравляла женщин с этим важным событием. В минувшее воскресенье звёздные мамы делились фотографиями с детьми. Не стала исключением и Светлана Бондарчук, которая показала редкий кадр особенной дочери. Подробности читайте в этой статье.