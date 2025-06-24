«Поищу причины в себе»: Юлия Ковальчук рассказала, как поведет себя в случае измены супруга Алексея Чумакова

Певица Юлия Ковальчук призналась, что теоретически могла бы простить измену супругу Алексею Чумакову. По ее словам, все зависит от мотива его поступка и, как ни странно, ее собственного поведения. Об этом пишет «Экспресс газета».

«В теории я бы поспрашивала сначала, разобралась в ситуации, что вообще побудило мужа пойти налево. Возможно, я бы поискала причины в себе. Что же я такого не додала, чтобы он решил от меня гульнуть?» — рассуждает экс-участница «Блестящих».

Артистка также сообщила, что самое главное в отношениях для нее — доверие. Без него она бы даже не смогла находиться с супругом в одном помещении. По ее словам, раньше она была довольно ревнивым человеком, но с годами стала мудрее.

Но при этом каждый новый концерт Алексея вызывает у его жены дискомфорт. «В моей голове другая мысль — как сделать так, чтобы он поскорее возвращался домой», — призналась звезда эстрады.

Напомним, что на певца Алексея Чумакова, которого раньше считали одним из самых привлекательных мужчин России, недавно обрушилась волна хейта. Женщины ополчились на него после совместного с Ковальчук интервью Светлане Бондарчук. В частности, отвечая на вопрос ведущей о начале романа с Юлией, Алексей прямо заявил, что тогда пользовался исключительно низменными критериями выбора будущей партнерши. Поклонники назвали его абьюзером и призвали Юлию бежать от «токсичного мужа».

Ранее мы писали, что в самом начале отношений артисты Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук очень много ругались.