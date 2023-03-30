Пойманный с моделью муж Алексы выступил с обвинениями в адрес девушек

Недавно в Сети появились снимки мужа артистки Алексы фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, на которых он обнимает высокую девушку модельной внешности и что-то шепчет ей на ухо. Об этом сообщается на сайте StarHit.

Неизвестно, знает ли о таких «гулянках» экс-участница «Фабрики звезд - 4». А вот пользователи Сети уже начали обсуждать интригующие снимки.

«Бумеранг в деле? В свое время Алекса увела Дайчева из семьи!», «А фото, случаем, не старое?», «Это точно не Алекса, ей до этой девахи надо еще полметра подрасти», «Интересна реакция Алексы», «Какой противный этот Дайчев!» — пишут поклонники.

Сам Дайчев через некоторое время прокомментировал слухи, которые появились в Сети. Мужчина заявил, что девушки на фото подстроили все таким образом, чтобы получить деньги.

«С первой минуты диалога с вымогательницами, я прекрасно знал к чему это ведет. Разумеется подыграл им в значимости этих снимков и на следующее утро уже был в Следственном комитете», – написал Вячеслав в соцсетях.

Муж Алексы отметил, что фото были сделаны, когда девушки подошли к нему, чтобы просто пообщаться и похвалить за онлайн-тренировки. Он мило улыбался, а они выдали все так, будто он проводил с ними время. После девушки написали ему в соцсетях и хотели получить деньги за удаление фото.

«Написал заявление с просьбой провести проверку по статье вымогательство и шантаж суммой 150 тысяч рублей», – пояснил звезда.

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