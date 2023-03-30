«Берет хамством»: известный мужчина заявил, что Самойлова стала жертвой садизма Джигана

Оксана Самойлова и Джиган считаются самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. За долгие годы брака молодые люди успели стать счастливыми родителями. Однако после того, как в конце 2022 года они с размахом отметили годовщину, ситуация в их семье стала наряженной. Музыкант исчез из личного блога Оксаны, а сама она не отрицает, что не живет вместе с ним. Поговаривают, пара находится на грани развода. В новом интервью для издания «Teleprogramma» Рустам Солнцев поделился своим мнением на происходящее между супругами.

Мужчина считает: никакого развода не будет, однако это не значит, что между Оксаной и Джиганом здоровые отношения. По словам Рустама, Самойлова безупречно ведет бизнес, но вот премудростей семейной жизни она не знает. Именно поэтому светская львица регулярно терпит оскорбления в свой адрес от мужа.

«Как вести себя с мужем, который берет наглостью и хамством, Оксана не знает. Он ее оскорбляет, а ей это нравится. Оксана мазохистична, а он — садист. Вот они и сошлись», — высказался Солнцев.

Рустам добавил: в скором времени между знаменитостями произойдет примирение, на котором они «в очередной раз попытаются заработать денег».

Ранее психолог назвала главную проблему в браке Джигана и Самойловой. По словам эксперта, все проблемы заложены были в детстве. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой эмигрировавшая Алла Пугачева дала дельный совет дочке Орбакайте. Певица заявила: «Надо все предвидеть». Полное высказывание Примадонны отечественной эстрады читайте в этой статье.