«Пойман на месте преступления»: Ксения Бородина показала компрометирующее Сердюкова видео
© Starface.ru
Экс-ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина посмеялась над своим мужем Николаем Сердюковым. В личном блоге она опубликовала видео с камеры наблюдения, на кадрах которого блогер кормит кота едой со стола.
Судя по кадрам, Николай обедал в одиночестве на кухне и не устоял перед котом, который сидел рядом и выпрашивал угощение. Он незаметно передал пушистому маленький кусочек еды из своей тарелки. При этом в следующую секунду к мужчине подбежал пес. На этом ролик обрывается.
Вероятно, кормление животных едой со стола Ксения не приветствует.
«Пойман на месте преступления», - подписала пост Бородина, добавив несколько смеющихся эмодзи.
Как отреагировал сам Николай на публичное разоблачение, неизвестно.
Ранее Ксения Бородина поругалась с мужем Николаем Сердюковым. Блогер высказал недовольство жене в связи с тем, что она выставила очередное видео без его согласия. В ролике, по мнению мужчины, супруга показала его глупым.