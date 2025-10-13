«Пойман на месте преступления»: Ксения Бородина показала компрометирующее Сердюкова видео

Экс-ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина посмеялась над своим мужем Николаем Сердюковым. В личном блоге она опубликовала видео с камеры наблюдения, на кадрах которого блогер кормит кота едой со стола.

Судя по кадрам, Николай обедал в одиночестве на кухне и не устоял перед котом, который сидел рядом и выпрашивал угощение. Он незаметно передал пушистому маленький кусочек еды из своей тарелки. При этом в следующую секунду к мужчине подбежал пес. На этом ролик обрывается.

Вероятно, кормление животных едой со стола Ксения не приветствует.

«Пойман на месте преступления», - подписала пост Бородина, добавив несколько смеющихся эмодзи.

Как отреагировал сам Николай на публичное разоблачение, неизвестно.