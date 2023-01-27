Поймали на лжи: подруга Ксении Собчак и Константина Богомолова разоблачила обман супругов

Телеведущая Ксения Собчак последние несколько дней делится фотографиями из путешествия по Алтаю. Артистка отдыхает там не одна, а со своим мужем Константином Богомоловым. Она активно рассказывает об отпуске, но на днях журналистку поймали на лжи. Об этом пишет «7Дней».

Поклонники думали, что наблюдают за жизнью знаменитости в режиме «реального времени», но ошиблись. На днях в ее личном микроблоге засветились друзья – певица Глюкоза с мужем Александром Чистяковым. Фанаты, которые подписаны и на исполнительницу, не ожидали увидеть звезду на Алтае. Ведь сейчас она отдыхает совершенно в другом месте.