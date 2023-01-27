Поймали на лжи: подруга Ксении Собчак и Константина Богомолова разоблачила обман супругов
Телеведущая Ксения Собчак наврала поклонникам о своем отдыхе с Богомоловым на Алтае.
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
Телеведущая Ксения Собчак последние несколько дней делится фотографиями из путешествия по Алтаю. Артистка отдыхает там не одна, а со своим мужем Константином Богомоловым. Она активно рассказывает об отпуске, но на днях журналистку поймали на лжи. Об этом пишет «7Дней».
Поклонники думали, что наблюдают за жизнью знаменитости в режиме «реального времени», но ошиблись. На днях в ее личном микроблоге засветились друзья – певица Глюкоза с мужем Александром Чистяковым. Фанаты, которые подписаны и на исполнительницу, не ожидали увидеть звезду на Алтае. Ведь сейчас она отдыхает совершенно в другом месте.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Певица и бизнесмен у себя в соцсетях показывают кадры из Индии. Они уже несколько дней отдыхают в жаркой стране. Пользователи Сети рассекретили Собчак и посчитали, что это она публикует старые фотографии. Некоторые даже предположили, что журналистка покинула Россию.
Разговоры вокруг эмиграции Ксении ходят уже давно. Телеведущая действительно много путешествует по миру, но ради интервью с известными людьми. По слухам, она даже хотела устроить беседу с Аллой Пугачевой, которая перебралась в Израиль. Но Примадонна видимо не согласилась.
Ранее мы писали о том, как на Алтае Собчак принимала «кровавую» ванну. Это зрелище ужаснуло многих ее поклонников.