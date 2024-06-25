«Поймала себя на мысли»: актриса Чулпан Хаматова высказалась о возвращении в Россию
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Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что не думает о возвращении в Россию. Она поделилась мыслями о творчестве и заявила о гастролях в Европе и США. Об этом сообщает StarHit.
Недавно в СМИ появилась информация, что артистку уволили из латвийского театра. Общественность гадала, что же будет с женщиной дальше. Но она дала понять, что не переживает по данному поводу и продолжает заниматься любимым делом.
При этом Хаматова не думает о возвращении в Москву. По ее словам, она «сейчас не сможет находиться рядом со своими коллегами» в России. Хотя в прошлом году знаменитость отмечала, что ей поступали звонки от влиятельных людей, предлагавших помочь с возвращением.
Звезда также пояснила, что хочет отправиться на гастроли в Европу и США. На вопрос о доме она отвечает так.
«Мой дом сейчас здесь, в Латвии. Когда я приехала из Польши и Германии в Ригу, то сразу поймала себя на мысли: наконец-то я дома», – заявила Хаматова.
Напомним, что в Новом Рижском театре актриса оказалась по приглашению известного режиссера Алвиса Херманиса. Но 17 июня появилась информация, что Чулпан увольняют. Ходили слухи, что такое решение было принято из-за низкого спроса на постановки с участием актрисы.
Ранее мы писали о том, что поэт Иртеньев оскорбил уволивших Хаматову руководителей театра в Латвии. Мужчина назвал их «провинциальными жлобами».