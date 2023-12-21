«Поймал взгляд просто»: Гуф признался, что снова влюблен спустя пару месяцев после развода с Королевой

Рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, два месяца назад развелся с супругой Юлией Ковалевой. Несмотря на скандал вокруг этой истории, исполнитель уже успел снова влюбиться.

Об этом рэпер рассказал в интервью Алене Жигаловой для Youtube-шоу «Алена, блин!». Он не стал делиться подробностями знакомства, только намекнул, что избранницу ему послала сама судьба.

«Как-то вот бог послал… Поймал взгляд просто», — рассказал Долматов.

Также рэпер не стал раскрывать имя возлюбленной и чем она занимается. При этом известно, что понравившаяся Гуфу девушка никак не связана с шоу-бизнесом.

При этом два месяца назад исполнитель развелся со второй супругой. Но даже это, по словам артиста, не убило в нем чувство романтики и веру в отношения.

Ранее психолог Наталья Бабкина заявила, что дети Гуфа могут вырасти очень тревожными из-за отца. Все дело в пристрастии звездного отца к алкоголю и наркотикам.