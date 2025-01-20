«Поймал ее с другими мужиками»: друг Яниса Тиммы заявил, что Анна Седокова неоднократно изменяла супругу

Друг бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы заявил, что певица неоднократно изменяла баскетболисту. В беседе с Kp.ru Гатис Лининс рассказал, как спортсмен лично заставал тогда еще жену с другими мужчинами.

После внезапной смерти Яниса Тиммы в декабре 2024 года стали вскрываться подробности его непростых отношений с Анной Седоковой. Певица утверждала, что последние годы совместной жизни с мужем превратились для нее в ад. Друзья баскетболиста не стали молчать в ответ на скандальные заявления и раскрыли правду об их браке.

Гатис Лининс, который дружил со спортсменом с 17 лет, рассказал, что артистка не раз изменяла ему. По словам блогера, Янис Тимма знал об этом и жаловался, что жена «позорит» его.

«Об измене Анны я первый раз услышал от мамы Яниса. В октябре Янис гостил у мамы, и поделился с ней, что Анна ему изменяет. Он сказал: „Аня меня позорит с футболистом по всей Москве“. Мама Яниса мне об этом рассказала. Потом от друзей из Америки я узнал, что летом 2024 года в Майами Янис поймал Анну с другими мужиками», — заявил Гатис Лининс.

Собеседник издания также признался, что из-за Анны Седоковой баскетболист «почти со всеми разорвал связь» — перестал общаться не только с друзьями, но и с родителями.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. Тело баскетболиста нашли в одном из хостелов в центре Москвы. Сообщалось, что рядом с погибшим был найден его телефон, на заставке которого оставлена фраза: «Позвоните Анне».

После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой Янис Тимма развелся незадолго до случившегося. Друзья Яниса Тиммы публично обвиняют артистку в причастности к гибели экс-супруга.

Ранее мы писали о том, что блогер Антон Суворкин заявил об измене Анны Седоковой Янису Тимме с футболистом Александром Кокориным.