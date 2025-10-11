«Пойду в полицию»: Алена Шишкова вновь стала жертвой мошенников

Алена Шишкова снова стала жертвой мошенников.

Модель вновь столкнулась с кибермошенниками. 32-летняя звезда сообщила, что ее личный блог снова был взломан всего через несколько недель после того, как она восстановила к нему доступ.

По словам Шишковой, о новом взломе ей сообщили подписчики. Они заметили подозрительные публикации на странице бывшей возлюбленной Тимати: среди них оказалось несколько снимков, один из которых изображал автомобильные ключи. Под фото была размещена подпись, обещающая «розыгрыш машины».

При этом злоумышленники опубликовали и длинный текст от имени модели, имитируя ее стиль общения с аудиторией:

«Часто говорят, что публичность — это как собирать конструктор: шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком. Но правда в том, что здесь нет инструкции. Это путь на ощупь, где каждый шаг может многое значить. Вы рядом со мной уже не первый день, и это ощущается», — написали хакеры, выдавая себя за Шишкову.

Фанаты сразу поняли, что аккаунт был взломан, и предупредили Алену в комментариях и личных сообщениях. Модель оперативно отреагировала на ситуацию и призвала поклонников не переходить по подозрительным ссылкам.

Она подчеркнула, что подобные схемы направлены на выманивание денег у доверчивых пользователей. На этот раз модель решила не ограничиваться публичным заявлением. По её словам, она намерена обратиться в правоохранительные органы.

«Я не понимаю, как им это удается. Придется опять все восстанавливать. Только недавно обрадовалась, что вернула свой профиль, но, видимо, мой аккаунт кому-то слишком интересен. Я пойду в полицию, буду писать заявление. Надеюсь, этот беспредел закончится. Очень переживаю за тех, кто мог попасться на эти уловки. Это просто катастрофа, нельзя такое допускать!» — заявила Алена.

