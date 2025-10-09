Иосиф Пригожин рассказал, как его едва не обманули мошенники. Об этом сообщает Kp.ru.

Продюсер Иосиф Пригожин и Валерия признались, что недавно чуть не стали жертвами мошенников. По рассказам мужа певицы, ему позвонил якобы один из его давних знакомых. При этом голос на том конце провода был очень похож на друга Пригожина.

«Технологии сегодня шагнули далеко вперед. Мне недавно позвонили по видео с липсинком. У меня есть друг, так голос был просто его! Но друг мне редко звонит, и я подумал: чего это он?» — рассказал продюсер.

Валерия рассказала, что сразу же позвонила другу по другому телефону и быстро выяснила, что его взломали мошенники. Пригожин предложил наказывать аферистов даже строже, чем сейчас.

«Что происходит с пожилыми людьми, с теми, кто не сталкивался с этим? Я считаю, что мошенников нужно просто приравнивать к убийцам. Иначе они не остановятся и будут продолжать этот грабеж», — добавил он.

