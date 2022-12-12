«Пойдем в спальню, я все объясню»: Воробьева и Бузову застали за ролевыми играми
Поющая телеведущая Ольга Бузова до сих пор является завидной невестой. Многие мужчины, в том числе ее коллеги, хотели бы завести роман с поп-дивой. На днях певец Алексей Воробьев перестал скрывать свои чувства и даже сделал девушке неприличное предложение!
Сейчас артисты принимают участие в съемках фильма. Исполнительница рассказала, что Алексей будет выступать в качестве режиссера. Она показала мужчину во всей красе: в брюках, белой рубашке и с бабочкой. Ольга первая начала флиртовать с коллегой.
«Алексей Воробьев. Пришел режиссер ко мне. А вы точно режиссер? Вы меня сегодня снимаете. А что я не прошла кастинг? А что нужно сделать, чтобы попасть на главную роль?» – кокетничает теледива.
Певец поддержал девушку и предпринял более активные действия.
«Смотрите, сначала кастинг. Пойдем в спальню, я все объясню», – заулыбался мужчина.
«Какой ты красивый все-таки мужчина», – говорит Бузова и целует партнера.
Соцсети Ольги Бузовой
Поклонники считают, что Алексей и Ольга прекрасно смотрятся вместе. Тем более что по информации СМИ, звезды находятся в активном поиске вторых половинок. Воробьев признавался, что ищет достойную девушку. А Бузова говорила, что хочет найти мужчину, за которого выйдет замуж и заведет с ним детей.
Ранее мы писали о том, что бывший теледивы Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, пытается ее вернуть.