«Пойдем в спальню, я все объясню»: Воробьева и Бузову застали за ролевыми играми

Поющая телеведущая Ольга Бузова до сих пор является завидной невестой. Многие мужчины, в том числе ее коллеги, хотели бы завести роман с поп-дивой. На днях певец Алексей Воробьев перестал скрывать свои чувства и даже сделал девушке неприличное предложение!

Сейчас артисты принимают участие в съемках фильма. Исполнительница рассказала, что Алексей будет выступать в качестве режиссера. Она показала мужчину во всей красе: в брюках, белой рубашке и с бабочкой. Ольга первая начала флиртовать с коллегой.

«Алексей Воробьев. Пришел режиссер ко мне. А вы точно режиссер? Вы меня сегодня снимаете. А что я не прошла кастинг? А что нужно сделать, чтобы попасть на главную роль?» – кокетничает теледива.

Певец поддержал девушку и предпринял более активные действия.

«Смотрите, сначала кастинг. Пойдем в спальню, я все объясню», – заулыбался мужчина.

«Какой ты красивый все-таки мужчина», – говорит Бузова и целует партнера.