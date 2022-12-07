Квартиру присмотрел: блогер Дава пытается вернуть богатую Ольгу Бузову

В прошлом году телеведущая Ольга Бузова громко рассталась с блогером Давидом Манукяном, который известен под псевдонимом Дава. Бывшие возлюбленные не контактировали, но на днях мужчина поставил лайк под фотографией блондинки. Интересно, что ему понравился снимок из новой квартиры звезды, которую она купила за 120 миллионов рублей.

Исполнительница поделилась в соцсетях кадрами из своего нового роскошного жилища. Она отметила новоселье с близкими друзьями. Внимательные подписчики заметили, что под публикацией отметился Дава.

Многие решили, что он хочет вернуть Ольгу. Фанаты ждут, чтобы артисты возобновили отношения. А некоторые считают, что Манукян позарился на роскошную квартиру теледивы.

«Можно попробовать», «Они были хорошей парой», «Давид молодец, простил все обиды», «Квартиру присмотрел?» – пишут в комментариях.